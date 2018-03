Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak:

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kadınların iş gücüne katılma oranının AK Parti iktidarları döneminde yüzde 20'lerden yüzde 34'lere ulaştığını belirterek, "Bu konuda hedef yüzde 40'ların üzeri. 2023 Türkiye'sinde bu çerçevede önemli adımlar atılacak. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak büyük önem arz ediyor." dedi.

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik "5 yılda 5 bin kadına istihdam" projesinin tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mesleklere karşı cinsiyetçi bir yaklaşım gerçekleştirildiğini ve bazı mesleklerin kadın-erkek mesleği olarak ayrıştırıldığını anlatan Albayrak, "Bu çok yanlış bir algı ve tutum. Bu çarpık anlayış, mesleklerin fiziki şartlarının da bu doğrultuda oluşmasına yol açtı. Bu durumun en çok rastlandığı sektörlerinde başında enerji geliyor." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 20'lerden yüzde 34'lere ulaştığını kaydeden Albayrak, "Bu konuda hedef yüzde 40'ların üzeri. 2023 Türkiye'sinde bu çerçevede önemli adımlar atılacak. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak büyük önem arz ediyor. Ön yargıların kırılması için toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düşüyor. Kadınların emeği ve katkısı olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Kadınların iş gücü piyasasına dahil olmadığı bir ülkede dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsetmemiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, cinsiyet eşitliğinin öncelikle zihinde başladığını kadın mühendis, kadın doktor gibi tabirlerin sorgulanmamış klişelerden ibaret olduğunu dile getirerek, "Doktor doktordur, mühendis mühendis ve teknisyen teknisyendir. Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur. Şirketler bu konudaki cinsiyetçi tutumlarını çok ciddi anlamda gözden geçirmelidir." diye konuştu.

Büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Enerjide gerek finansal gerekse altyapı yönünden yeni bir döneme girilirken, iş gücü dağılımında da yeni bir vizyonu ortaya koyacak anlayışa sahip olmak zorundayız. Bu proje ve adımlar diğer sektörler için de inşallah büyük ve önemli bir örnek teşkil edecektir. Sadece hizmet değil, enerjinin her alanında kadın istihdamının artırılması için bütün paydaşlarımızın katkılarına açığız. Kadınlarımızın gücüne ve potansiyeline sonuna kadar güveniyoruz. Kadınlar Türkiye'nin değişim ve dönüşümünde rol oynayacak ve Türkiye hedeflerine emin ve güçlü adımlarla ilerleyecektir."

- Türkiye'ye güvenin göstergesi

Albayrak, küresel olarak enerji sektöründeki kadın çalışan oranının yüzde 20 olduğunu hatırlatarak, bu oranın dünyada da istenen düzeyde olmadığına dikkati çekti.

Kadın istihdamını kamuoyunun gündemine taşıyacak bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına her zaman destek vereceklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Bugün Shell Türkiye'nin projesi kadın istihdamının artırılması yönünde oldukça kıymetli ve önemli bir adım. Bu proje Türkiye ekonomisine ve potansiyeline duyulan güvenin de en büyük göstergelerinden biri. Demek ki önümüzdeki 5 yıl daha da büyüyeceğiz ve yatırım yapacağız. Birileri ne derse desin, Türkiye artık resmi bir savaşta. Terörü bitirme noktasında gümbür gümbür ilerliyoruz. Turizm, ihracatı ne kadar büyüyecek bunları konuşuyoruz. Türkiye, bu güçlü zemini perçinleyerek hedeflerine erkek kadın, kadın erkek, yekvücut olarak ilerliyor. Daha önce farklı ortamlarda ifade ettiğim gibi Türkiye'ye yatırım yapan her firma menşei ne olursa bizim için bir Türk firmasıdır. Shell&Turcas da bizim için bir Türk firmasıdır."

- 5 bin kadın istihdamı

Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem de hükümetin kadınların çalışma hayatında yer alması için büyük kararlılık gösterdiğini söyledi.

İstihdam yaratma politikası doğrultusunda sorumlu bir kurum olma bilinciyle çalıştıklarını anlatan Erdem, "Sektörümüzdeki kadın istihdamının artırılması konusunda üstümüze düşeni yapmak için bir kez daha harekete geçtik. Temennimiz, girişimimiz örnek olsun ve başka projelere ilham versin." ifadelerini kullandı.

Erdem, tanıtımı yapılan projeyle 2023'e kadar 5 bin kadına istihdam imkanı sunacaklarını kaydederek, "Akaryakıt istasyonlarımızdaki kadın çalışan sayısını artırarak Türkiye genelinde yapacağımız çalışmalarla istasyon vardiya amiri, istasyon müdürü, idari işler uzmanı gibi pozisyonlarda çalışma alanı yaratacağız. Türkiye'de binden fazla istasyonda her gün bir milyondan fazla misafir ağırlıyoruz. Kadın çalışan olan istasyonlarımızda müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi artıyor. Onların dokunduğu her iş onların enerjisiyle daha da güzelleşiyor. Kadın istihdamındaki artış ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Shell Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Felix Faber proje için imza attı.