Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak:Türkiye doğalgazda en ucuz ülke

TBMM(AA) -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Hava kirliliğinde dünyadaki 10 şehirden 8'inin Türkiye'de olduğu iddiasının doğru olmadığını vurgulayan Albayrak, "Çevre Bakanlığından teyit ettim, bizdeki bilgi doğru mu diye. Dünya Sağlık Örgütünün 2016 yılı raporunda en kirli 100 şehir içerisinde bir tane Türk şehri yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'den geçirmemesine yönelik bir soruyu yanıtladı.

Albayrak, "Türkiye bu anlaşmayı imzaladı ancak parlamentosundan geçirmedi. Sebebi şu; Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak, iklim değişikliği konusunda gelişmiş ülkeler gibi finansal destek verme yükümlülüğü kalkmadığı sürece Türkiye bu noktada muhatap değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Akkuyu'nun atıkları Türkiye'de depolanmayacak"

Albayrak, gelişmiş ülkelerde nükleer ve termik santrallerden vazgeçildiği inanışının yanlış olduğunu dile getirdi. Bugün Avrupa'da 30 termik santralin inşasının sürdüğünü aktaran Albayrak, "58'e yakın nükleer santral inşa halinde, kendimizi kandırmayalım." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde kullanılacak yakıtlardan ömrünü tamamlayarak atık halinde geleceklerin depolanması ile ilgili soruya ise Albayrak, "Akkuyu'da tüketilen yakıtların olduğu peletler Rusya'ya gönderilecek, Türkiye'de olmayacak, Türkiye'de depolanmayacak." yanıtını verdi.

"TTK kapatılmayacak"

Bakan Albayrak, Türkiye Taş Kömürü Kurumundan (TTK) işçi çıkarılacağına ilişkin iddiaları ise şöyle yanıtladı:

"Buradan söylüyorum; TTK kapatılmayacak, TTK'dan işçi atılmayacak. TTK bizim göz bebeğimiz, 170 yıllık kültürle özellikle daha verimli olacak ancak her alanda kamu olsun dersek 40 yıllık Zonguldak sorunu ortaya çıkar. Zonguldak'ta herkes mutsuz, kimse çözüm üretmiyor. Böyle iş olur mu? Biz hem istihdamı artıracağız hem yerli üretimi artıracağız hem cari açığın önüne geçecek adımlar atacağız."

"540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık"

Komisyonda yaz saati uygulamasıyla ilgili eleştirilere yönelik olarak Albayrak, "Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar söz konusu. Son rakamlara baktığımızda Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere'de saat 08.20 ila 08.30'dan önce hava aydınlanmıyor. Vatandaşlarımızdan bu uygulamaya gelen geri bildirimlerin yüzde 80'i olumlu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, bu uygulamaya ilişkin daha önce birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlattı.

Yaz saati uygulamasının sürekliliğinin tasarruf bakımından getirilerine değinen Albayrak, "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık. Bu, işin ekonomik boyutu. Sosyal boyutu, etkisel boyutu var bu işin. En önemli eleştirinin geldiği, çocuklarımızla ilgili husustu ve okulların saatleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla konuştuk, batı illerindeki okulların başlama saatini bir saat kaydırdık." diye konuştu.

"En ucuz doğalgaz Türkiye'de"

Albayrak, Türkiye'de konutlardaki doğalgaz fiyatlarının AB ülkelerindekilere kıyasla ucuz olduğu bilgisini verdi.

Bakan Albayrak, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de doğalgaz fiyatı en yakın ülkeden yüzde 20 daha ucuzdur. Bugün Türkiye sanayideki doğalgazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20-25 daha ucuzdur. Bugün Türkiye konutlardaki elektrik fiyatında en ucuz ikinci ülkedir, Bulgaristan'dan sonra. Sanayide elektrikte en ucuz ülkedir. Kendisine bu konuda en yakın olan İsveç'ten yüzde 15 daha ucuzdur."

"İki boru hattı müzakere halinde"

Türkiye'nin bir yandan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını değerlendirirken diğer yandan da bölgesindeki ülkelerle enerjide iş birliğine gittiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün ülkemizde 6 tane uluslararası boru hattı var, iki tanesi inşa halindedir. Biri seneye TANAP, diğeri bir sonraki sene TürkAkım ile 8'e çıkacaktır. İki tanesi de müzakere halindedir." dedi.

Muhabir: Muhsin Barış Tiryakioğlu-Alp Özden