Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, büyükbaş hayvan sahipleri için biyogaz reaktörü çalışması başlattıklarını belirterek, "Hayvanların atıkları o tesise atılacak, ekonomik bir tesis olacak. Kendi ocağında ihtiyaç duyduğu gazı kendisi bedavaya üretmiş olacak." dedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde vatandaşlara hitap eden Dönmez, Türkiye'nin elektriği ihraç eden bir ülke haline geldiğini söyledi.

Dönmez, AK Parti iktidarı döneminde elektrik sisteminin altyapısına 100 milyar dolar kaynak aktarıldığını ifade etti.

Doğal gaz konusunda da büyük hizmetler yaptıklarını dile getiren Dönmez, 81 ilin tamamına doğal gazın ulaştığını hatırlattı.

Biyogaz reaktörüyle ilgili başlattıkları Ar-Ge çalışmasına değinen Bakan Dönmez, "Büyükbaş hayvanı olanlar için biyogaz reaktörü üzerinde çalışma başlattık. Hayvanların atıkları o tesise atılacak, ekonomik bir tesis olacak. Kendi ocağında ihtiyaç duyduğu gazı kendisi bedavaya üretmiş olacak. Köylülerimize de buradan müjdeliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulunun kapasitesinin artırılması konusunda Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ile görüştüğünü aktardı.

Bu okulun öğrenci sayısının artırılacağını söyleyen Dönmez, "Yeni bölümleri açıyorlar, belki de iki katına çıkan bir kontenjanı da Gölpazarı'nda yakalamış olacağız. Bunun da müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gölpazarı'mızın dünya çapında bir ürünü var; kirazımız. Bu kirazın dünyaya tanıtılması lazım. Şimdi biraz daha tanıtım, reklam yapacağız. Siz üretin, pazarlaması bizden inşallah." diye konuştu.



























































