BALIKESİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesini açtıklarını belirterek, "Okullarımız hem rezerv madenciliğimizin hem de enerji teknolojilerinin geliştirilmesi anlamında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Okullarımız sadece teknik bilgilerin alındığı yerler olmamalı. Öğrencilerin sosyal ve kültürel becerilerinin gelişiminde de aktif ve öncü rol almalı." dedi.

Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Altın Madeni Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile çok güzel projelere imza attıklarının altını çizen Dönmez, bu kapsamda 11 ildeki 12 okulda maden teknolojisi bölümlerinin açılması için iş birliği protokolü imzalandığını vurguladı.

Dönmez, geçen mayısta imzalanan protokolle de Doğal Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu lisemizle beraber doğal kaynaklar alanında uygulamalı mesleki ve teknik eğitim veren toplamda 10 okulumuz olacak. Okullarımızı doğal kaynaklarımızın ve sektörün yoğun olduğu bölgelerde açıyoruz. Bu okullarımızın derslik, atölye, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimize beceri eğitimi ve staj imkanlarının sağlanması, işbaşı eğitimlerinin verilmesi gibi uygulamalarla bu okulların eğitim ve öğretim süresi boyunca madencilik sektörüyle etkileşim halinde olmalarını sağlayacağız. Okullarımız hem rezerv madenciliğimizin hem de enerji teknolojilerinin geliştirilmesi anlamında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Okullarımız sadece teknik bilgilerin alındığı yerler olmamalı. Öğrencilerin sosyal ve kültürel becerilerinin gelişiminde de aktif ve öncü rol almalı."

- "Gençlerin içindeki cevheri de çıkarmalıyız"

Sadece yer altındaki cevherlerin değil gençlerin içindeki cevheri de tam anlamıyla ortaya çıkarmak zorunda olduklarına dikkati çeken Dönmez, söz konusu okullarda edinilen bilgi, tecrübe ve diğer becerilerin öğrencilere hayatları boyunca yol göstermesini istediklerini söyledi.

Bakan Dönmez, okulların bu anlamda bünyesindeki atölyeler, laboratuvarlar, pansiyonlar, spor salonları ve diğer sosyal donatı alanlarıyla tam bir kampüs havasında eğitim vereceğini belirtti.

Okulların, öğrencilerin hem mental hem de fiziksel gelişimlerinde önemli rol oynayacağının altını çizen Dönmez, "Bugün maden, petrol ve doğal gaz alanında yaklaşık 150 binden fazla vatandaşımız istihdam ediliyor. Türkiye büyüyor, gelişiyor beraberinde doğal olarak enerji ihtiyacı aynı oranda artıyor. Bu ihtiyaç beraberinde ara elemana duyulan talebi de artırıyor." dedi.

Dönmez, bu okullardan mezun olan gençlere sektörde istihdam önceliğini tanınacağını ifade ederek, "Bu konuda sektör temsilcilerimizle de istişarelerde bulunduk. Onlar da bu tür tematik liselerin açılmasından gayet memnun olduklarını ifade ettiler. Çünkü mesleki ve teknik eğitimden mezun olan gençlerimiz bilgi ve tecrübeleriyle iş hayatına hazır olarak başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Eğitim için 81 milyon el ele vermeli

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini belirlediğine değinen Dönmez, şöyle devam etti:

"Uzun dönemli plan ve programları başarıyla hayata geçirmemizin en kritik unsuru bu süreci besleyecek insan kaynağı planlamasını da aynı ölçekte yapmaktır. Bu nedenle eğitim planlamamızı yaparken hem ülkemizin, hem sanayimizin ihtiyaçlarını hem de dünyada yükselen trendleri bir araya getirecek bir sistemi inşa etmek zorundayız. Sayın Bakanımız geçtiğimiz hafta 2023 Eğitim Vizyonunu açıklarken çok önemli bir hususa değindi. Eğitim sadece devletin, özel sektörün ya da kurum ve kuruluşların alanına bırakılamayacak kadar çok katmanlı bir alan. Topyekun, 81 milyon hep birlikte el ele vermek zorundayız. Çünkü eğitim meselesi memleket meselesi. Çünkü eğitim meselesi geleceğimizin inşası meselesi."

Dönmez, Türkiye'nin son dönemde yıllık ortalama 44 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatı olduğunu belirterek, enerjide yerli kaynakların ağırlığının arttığı bir dönemin başlatıldığını hatırlattı.

Enerjide sadece yerli üretimin değil aynı zamanda enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesinin önem arz ettiğini de vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu nedenle doğal kaynaklardan yenilenebilir enerjiye kadar enerjinin her alanında daha fazla uzmanlaşan eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. Bizi bu hedefimize götürecek en önemli husus muhakkak ki alanında her biri uzman, her biri üstün nitelikli kalifiye eleman yetiştiren okullarımızın sayısının artırılmasıdır. Bugün sıçrama yapabileceğimiz alanların başında teknoloji üretimi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu vizyonla artık teknolojiyi sadece kullanan değil, onu üreten ve ihraç eden bir konuma gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda enerjide önemli bir paradigma değişikliğine gidiyoruz. Yerli ve yenilebilir kaynaklarımızı yerli teknolojiyi destekleyecek yerli üretim ve Ar-Ge yapılması şartıyla yatırıma açıyoruz. Enerji teknolojilerine 'Yerli Üretim' logosu ile imzamızı atmak istiyoruz. Gençlerimizin içindeki enerji ve dinamizm en büyük motivasyon unsurumuz. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceği gençlerimizin ellerinde. Eminim ki bu sorumluluğun bilinciyle onlar da her işte en iyisi olmayı, zirveye ulaşmayı hedefleyecekler. Bizim gençlerden beklentilerimiz büyük."

Bakan Dönmez, bir soru üzerine ise Türkiye’nin altın üretiminin son 5 yıllık otalamasının 30 ton civarında olduğunu belirterek, “İthalatımız ise yaklaşık 170 ton. Çok büyük bir cari açık. Yıllık 5-6 milyar dolar altına ödüyoruz. Bunu dönüştürmenin yolu bu maden işletmelerinin sayısını arttırmaktan geçiyor. Bunu yaparken çevreye, insana saygıyı öne alacağız. Güvenli madencilik için ne gerekiyorsa bunların yapılmasını bu işletmecilerimizden bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.