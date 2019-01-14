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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EMSAD'tan ortak çalıştay

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektromekanik Sanayiciler Derneğinin (EMSAD), yerli ürün ve yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik enerji sektörü çalıştayında, 12 Ocak'ta bir araya geldiği bildirildi.EMSAD'tan...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EMSAD'tan ortak çalıştay
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektromekanik Sanayiciler Derneğinin (EMSAD), yerli ürün ve yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik enerji sektörü çalıştayında, 12 Ocak'ta bir araya geldiği bildirildi.

EMSAD'tan yapılan yazılı açıklamada, çalıştaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın da katıldığı ifade edildi.

Çalıştayda, "Yerli üretimi, yeni teknolojileri desteklemeye ve ihracatı artırmaya yönelik tedbirler" ve "Enerji sektöründeki ihale ve şartnamelerle ilgili sorunlar ve öneriler" başlıklı iki oturumun gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu oturumlara, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ELDER gibi kurumlardan üst düzey yetkililerin katıldığı kaydedildi.

Çalıştayın, sektörel sorunların değerlendirilmesi ve kalıcı çözüm önerileri üretmek hedefiyle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amacına uygun ve son derece verimli geçen çalıştayda işlenen konular kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Geri dönüşlerin takip edilmesi ve yılın ilerleyen aylarında söz konusu etkinliğin tekrarının yapılarak çalıştay çıktılarının değerlendirilmesi konusunda tüm katılımcılar hemfikir oldu. Elektromekanik sanayi imalat sektöründe uyumlu bir gelişmeyi teşvik etmeyi, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemeyi, sektörel sorunlara karşı çözüm önerileri üretmeyi, birlikte çalışılan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak konunun takipçisi olmayı ve gelecek yıllarda sektörün ileri teknolojide önünün açılması için her türlü girişimde bulunarak sektörün sorunlarına sahip çıkmayı ana hedef olarak gören çalıştayın, ülkemiz, için hayırlı sonuçlar doğurması tüm katılımcıların ortak temennisi oldu."

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