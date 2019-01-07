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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından verimlilik için kamu spotu

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla hazırlatılan kamu spotunda, alınacak birtakım önlemlerle enerjide yıllık 700 liraya kadar tasarruf...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından verimlilik için kamu spotu
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla hazırlatılan kamu spotunda, alınacak birtakım önlemlerle enerjide yıllık 700 liraya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Bakanlık, enerji tüketiminde verimlilik ve tasarruf sağlamaya ilişkin ip uçlarını, yayınladığı kamu spotuyla duyurdu.

Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık yaratma amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonlar da kullanıldı.

Söz konusu spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28'e kadar tasarruf sağlanabileceği vurgulandı.

Kullanılmayan elektronik eşyaların prizden çıkarılması gerektiği belirtilen kamu spotunda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya yakın tasarruf edilebileceği belirtildi.

Sloganı, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" olan spot hafta boyunca ülkede enerji verimliliğine dikkati çekecek.

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