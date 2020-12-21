Enerji verimliliği Sakarya Gaz Sahası kadar önemli

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol enerji verimliliğinin önemini vurguladı. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin toplantısına katılan Birol, “Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası'ndaki gerçekleştirilen keşif ithalat bağımlılığını azaltması açısından kritik bir önemde. Ancak yine de ithalata bağımlıyız. Bu yüzden doğal gazı ikame edecek enerji türlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun başında da yenilenebilir enerji geliyor. Karadeniz'deki gaz keşfi çok önemli ama bu sorunumuz çözüldü demek değil. Enerji verimliliği Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşif kadar önemli" dedi.

Birol, Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın ciddi bir payı bulunduğuna ve doğal gaz fiyatlarının bu nedenle önemli olduğuna dikkati çekerek, dünyada şu anda gaz fiyatlarının çok düşük seviyelerde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin de yakın bir zamanda en önemli tedarikçilerinden biri olan Rusya ile mevcut gaz kontratlarını gözden geçirme vaktinin geldiğini aktaran Birol, "Eğer burada fiyatları aşağı çekebilirsek ki çekmemiz için çok fazla imkan var, o zaman doğal gaz ve elektrik faturalarında bir düşüş bekleyebiliriz" dedi.