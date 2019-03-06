ERZURUM (AA) - İpekyolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, enerjinin ülkenin gelişmesini sağlayan stratejik sektörlerden biri olduğunu ifade ederek, "Enerjide arz güvenliğini sağlamak ve sanayimiz üzerindeki enerji maliyeti baskısını hafifletmek gerekiyor. Türkiye olarak enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Alim, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılına ilişkin uluslararası birçok kurumun büyüme tahminlerini gözden geçirdiğini belirterek, büyük güçler arasındaki ekonomik ve politik çatışmalar, serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşan içe kapanmacı politikalar ve ticaret savaşlarının, 2019 yılında da dünya ekonomisinin gidişatını belirleyecek riskler arasında yer aldığını anlattı.

Ev ödevlerini eksiksiz yerine getiren ülkelerin riskleri az hasarla atlatırken kronik sorunlarla uğraşan ülkelerin işinin hayli güç olacağını vurgulayan Alim, "Bu nedenle ev ödevlerimizi zamanında ve doğru şekilde yapmak, geçici çözümler değil, kalıcı reformlar ile temeli sağlam atmak, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alim, ağustos 2018'deki kur krizinin reel sektörde bazı sıkıntılara yol açtığını belirterek, bu sıkıntıların atlatılması için KOBİ'lere sunulan imkanların daha da artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Federasyon olarak "Önce Küçüğü Düşün" ilkesiyle hareket ettiklerini dile getiren Alim, "Yeniden yapılandırma başta olmak üzere bu ilkenin çerçeve olarak kabul edilmesinin KOBİ'lerimize ve ekonomimize nefes aldıracağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Alim, enerji sektörünün önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Enerji, ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda gelişmesini sağlayan stratejik sektörlerden biridir ve ekonomimiz ile sektörlerimizin küresel rekabetçiliğinde şartları değiştirme potansiyeline sahip. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir sanayi devrimi olarak adlandırılan dijital çağda enerjiye talep, azalmak bir yana daha da artıyor. Enerjide arz güvenliğini sağlamak ve sanayimiz üzerindeki enerji maliyeti baskısını hafifletmek gerekiyor. Türkiye olarak enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız."

Alim, tasarruf ve katma değerli üretim ile rekabetçiliğin artırılmasının, enerji verimliliğinde çok önemli yer tuttuğuna vurgu yaparak, "Enerjide dışa bağımlı ülkeyiz. Sanayimiz elektrik tüketiminde yüzde 47’lik paya sahip. Yani kaynağımız sınırlı ve yeni kaynaklar yaratmak, arz güvenliğini sağlamak ve sanayimiz üzerindeki enerji maliyeti baskısını hafifletmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



