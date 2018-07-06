Enerji verimliliği yetkin personelle denetlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye'deki bina ve ekipmanların enerji verimliliği bakımından denetimi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne (YEGM) bağlı denetim yetkililerince yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, enerji israfını önleyerek enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünü hafifletme amacıyla hazırlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YEGM denetim yetkilileri, düzenli olarak yürütecekleri izleme çalışmaları kapsamında veya ihbar üzerine denetim yapacak.

Denetimler bilgi ve belge üzerinden yapılabileceği gibi yerinde denetim yoluna da gidilebilecek.

Endüstriyel işletme, bina sahipleri veya yönetimleri, yönetmelikle belirlenen verimlilik hükümlerine aykırı hareket etmeleri halinde, aykırılığın giderilmesi için uyarılacak. 30 gün içinde aykırılığın giderilmemesi halinde endüstriyel işletme, bina sahibi veya bina yönetimine 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.



Denetim yetkililerince istenilecek bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmemesi halinde, ilgili kişi veya şirkete bu belgelerin verilmesi için 30 gün süre tanınacak.

Söz konusu bilgilerin, verilen süre sonunda yanlış veya eksik verilmesi halinde 10 bin lira, hiçbir bilgi verilmemesi veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 50 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezası miktarı, uygulamayı takip eden bir yıl içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 2 kat artırılacak.

