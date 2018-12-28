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Enerji verimliliğinde 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezalarını 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranına göre belirledi....

Enerji verimliliğinde 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezalarını 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranına göre belirledi.


Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, 2019 yılında uygulanacak para cezaları, geçen yıla göre yüzde 23,73 artırıldı.

Enerji verimliliği alanında uygulanacak cezaların miktarları, bin 387 lira ile 139 bin 542 lira arasında değişti.

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerji VerimliliğiIdari Para CezalarıResmi Gazete
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