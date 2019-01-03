Enerjide 2018

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018'in enerji sektöründe "ilk"lerin yılı olduğunu belirterek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesini işletmeye aldık. Ayrıca, 81 ilimize de doğal gaz arzını tamamladık. Akdeniz'de derin deniz sondajına başladık. Önümüzdeki ayın ortalarında ikinci sondaj gemisini de Akdeniz'e getireceğiz. Yılda ikişer sondaj ile hidrokarbon rezervlerini ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Dönmez, İstanbul Maden İhracatcıları Birliği Maden Sektörü Ödül Töreni Sektörel Vizyon Organizasyonu'nun kapanışına görüntülü arama ile bağlandı.

Madencilikte işlemlerin yavaşlamasına neden olan bürokratik süreçleri ortadan kaldırdıklarını ve e-Maden projesinin tüm özellikleriyle sektörünün kullanımına açılacağını dile getiren Dönmez, projenin İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunduğunu anımsattı.

Dönmez, e-Maden ile tüm süreçlerin elektronik ortamda yapılabileceğini ifade ederek, 2017'de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile de madenlerde uluslararası standartlarda ve geçerli bir kod ile raporlama yapılabileceğini anlattı.

Bu gelişmenin madencilere finansman konusunda ciddi şekilde yardımcı olacağını kaydeden Dönmez, güvenli madencilik için geçen yıl 8 bin civarında ruhsat sahasının denetlendiğini ve iki bin 500 maden sahasının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

"2023'te denetim yapılan saha sayısını 14 bine çıkarmış olacağız" diyen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Madencilikte daha büyük bir potansiyele sahibiz ama tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 1 seviyesinde. Bunu ilk etapta iki katına çıkarmak istiyoruz. Daha sonra da yüzde 5 seviyesine çıkarmak durumundayız. Diğer taraftan 2018'de birçok ilki hayata geçirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı, TANAP projesini işletmeye aldık. Ayrıca, 81 ilimize de doğal gaz arzını tamamladık. Akdeniz'de derin deniz sondajına başladık. Önümüzdeki ayın ortalarında ikinci sondaj gemisini de Akdeniz'e getireceğiz. Yılda ikişer sondaj ile hidrokarbon rezervlerini ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız."

Dönmez'in konuşması sonrasında sektördeki başarılı projeler ve şirketlere ödüllerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız takdim etti.

En fazla ihracat yapan kategoride birincilik ödülü Eti Maden'in, çevre kategorisinde birincilik ödülü Koza Madencilik'in, Ar-Ge kategorisinde birincilik ödülü Deba Madencilik'in oldu.

İstihdam kategorisinde birincilik ödülü İmbat Madencilik'e, yurt dışından ödül getiren en iyi proje finansman ve teknoloji kategorisindeki birincilik ödülü TÜMAD Madencilik'e verilirken, güvenlik kategorisinde birincilik ödülünü Erdemir Madencilik, iletişim kategorisinde birincilik ödülünü Çayeli Bakır İşletmeleri ve kadın istihdamı kategorisinde birincilik ödülünü de Esan-Eczacıbaşı aldı.

En büyük yatırım kategorisinde birincilik ödülü Eti Bakır AŞ Mazı Dağı Metal Geri Kazanım ve Gübre Tesisi'nin olurken, en fazla devlet hakkı ödeyen madenler kategorisinde birincilik ödülü Türkiye Kömür İşletmelerine, en iyi proje finans kategorisinde birincilik ödülü Accacia ve en iyi sosyal sorumluluk ve fayda ödülü Tüprag Export'a gitti.

Maden sektörüne emek ve katkı veren akademisyen kategorisinde ise Cerrahpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Atiye Tuğrul, İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Hanifi Çopur ve Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Bahtiyar Ünver ödüle layık görüldü.

Diğer yandan, Türkiye İhracatcılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de sektörün önünü açan çalışmaları sebebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız'a ödül takdim etti.







