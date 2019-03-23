Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin food istanbul dünya
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Yeni başkan Eresin oldu
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi

Enerjide acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna...

Enerjide acele kamulaştırma kararı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "380 kV (Yeniköy-Uzundere) Brş.N-Germencik 380 TM Enerji İletim Hattı Deplasesi Projesi" kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Acele KamulaştırmaResmi GazeteTEİAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5