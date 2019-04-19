Enerjide acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Mersin, Adana ve Gaziantep'teki bazı taşınmazları enerji nakil hatlarının yapımı kapsamında acele kamulaştıracak.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Söz konusu şehirlerde "Aydıncık Yeniyörük Duruhan", "Anıtlı Havaradar", "Mut Evren Çamlıca Çıkışı", "Feke Havza Arası - Durmuşlu MOD-5B DM Arası", "Toydemir-Köseler" ve "Belkıs TM - Çanakçı DM" olmak üzere 6 enerji nakil hattı inşa edilecek.

Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla, söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

