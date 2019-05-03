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Enerjide acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir doğal gaz boru hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de...

Enerjide acele kamulaştırma kararı
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ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir doğal gaz boru hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'a ait "40" Kayseri-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı Himmetdede-Kalaba Arası Koza Altın Maden Sahası Deplase Projesi" kapsamında Kayseri ve Nevşehir il sınırları içinde yer alan hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ve inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.




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Acele KamulaştırmaResmi Gazete
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