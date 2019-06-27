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Enerjide acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait üç enerji nakil hattının yapımı kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de...

Enerjide acele kamulaştırma kararı
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ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait üç enerji nakil hattının yapımı kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait, "154 kV Gölpazarı-Paşalar Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Akyel-1 RES TM-Karaman OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Traçim-Demirköy Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Belkıs TM-Karkamış TM Enerji Nakil Hattı ve Karabucak KÖK-Alıcıyeniyapan-Kaldırım Köyleri Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince (TEDAŞ) acele kamulaştırılacak.

Söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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