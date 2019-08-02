Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul masraf paketi Gamecell Sonera Holding BV kist ameliyatı
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı
Samsun’a aronia bahçesi kuruldu
Samsun'da aronia bahçesi
“Süreyya“ kavununda erken hasat
'Süreyya'da erken hasat
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!

Enerjide acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, N.V. Turkse...

Enerjide acele kamulaştırma kararı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, N.V. Turkse Perenco'nun Diyarbakır'da sahip olduğu bir petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Şahaban 2 ve 3 lokasyonları ile lokasyon yolları, Şahaban 11 lokasyonu, lokasyon ve boru hattı, Şahaban 14 lokasyonu ve petrol toplama merkezi, Şahaban petrol kapanı ve yolu, Güney Kurkan 5 ve 8 lokasyon yolu ve boru hattı ile Şahaban-Kayaköy sahaları arası ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattının inşası amacıyla, ihtiyaç duyulan taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan Çanakkale'de tesis edilecek Gelibolu Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boru Hattıçanakkaleçevre Ve şehircilik BakanlığıDiyarbakırEnerjide Acele Kamulaştırma KararıMaden Ve Petrol İşleri Genel MüdürlüğüPETROLResmi GazeteRüzgar Enerji Santrali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5