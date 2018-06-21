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Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, "380...

Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "380 kV Kastamonu Trafo Merkezi Projesi" ve "154 kV Karaköprü Trafo Merkezi Projesi" kapsamında tesis sahalarına isabet eden taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Adana'daki "Karataş Karagöçer-Kapı Enerji Nakil Hattı", Manisa'daki "Maspo IV JES-Tariş Tat KÖK-Alaşehir Havza TM Enerji Nakil Hattı" ve Eskişehir'deki "Çifteler Yenihan DM-Ilıcabaşı DM Esan Eczacıbaşı Enerji Nakil Hattı"nda güzergaha isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurmak suretiyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.


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