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Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait nakil hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre,...

Enerjide acele kamulaştırma kararları
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ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait nakil hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait 154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi ve 154 kV İscehisar-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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Acele KamulaştırmaResmi GazeteTürkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)
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