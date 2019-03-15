Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait elektrik nakil hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait 154 kV Horasan-Karakurt Havza Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Karakurt HES-Karakurt Havza Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar ve direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.