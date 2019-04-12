Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Bartın, Karabük, Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı ve Zonguldak'daki bazı taşınmazları enerji nakil hatlarının yapımı kapsamında acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bartın'da inşa edilecek Akçalı Dağıtım Merkezi (DM), Kaşbaşı DM Enerji Nakil Hattı (ENH) ile Merven Kesici Ölçü Kabini (KÖK), Yahyayazıcılar ENH bölgelerinde bulunan iki ayrı enerji nakil hattı için istimlak alanı toplam 2 bin 114 metrekare olan bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Karabük'ün Cemaller DM, Çavuşlar KÖK ve Üçbölük Brş ENH ile Çerçen KÖK- Çavuşlar KÖK ENH sınırları içinde yer alan bin 375 metrekare olan bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Ankara' yer alan Çavuşlu DM, Tol DM ENH, Çimşit DM, Haymana DM ENH'nin yer aldığı toplam 7 bin 39 metrekarelik alan ile Kırıkkale'de bulunan 3 bin 710 metrekarelik Hacılar DM, Karakeçili DM bölgesi ve Kastamonu, Çankırı, Zonguldak'ta yer alan toplamda 6 bin 842 metrekarelik alanın kamulaştırması yapılacak.

Böylelikle, söz konusu 7 ilde bulunan toplamda 21 bin 83 metrekarelik taşınmazın acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.



