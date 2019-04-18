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Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, "380...

Enerjide acele kamulaştırma kararları
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "380 kV Akkuyu Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi" kapsamındaki güzergah ve sahaya isabet eden taşınmazlarla, "154 kV Pülümür Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi" kapsamında proje sahasına isabet eden taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından (TEİAŞ) acele kamulaştırılacak.

"154 kV (Salihli Trafo Merkezi (TM)-Kemalpaşa TM) Brş.N-Salihli III JES TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Çerkezköy-Kıyıköy)Brş. N.- Vize 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamındaki güzergahlara isabet eden taşınmazların da direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Kastamonu, Karabük, Bartın, Çankırı ve Mersin'de yapılacak elektrik nakil hatlarında güzergaha isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılacak.

Öte yandan, Balıkesir ve Çanakkale'de tesis edilecek Pazarköy Rüzgar Elektrik Santralinin yapımı ve Giresun'da tesis edilecek İlimsu 1-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.


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