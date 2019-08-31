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Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Kütahya ve Afyonkarahisar'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, enerji...

Enerjide acele kamulaştırma kararları
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ANKARA (AA) - Kütahya ve Afyonkarahisar'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik nakil direğinin bulunduğu yerlerin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararda, söz konusu güzargahların, Kütahya'nın Simav ve Gediz ilçeleriyle Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bazı köylerde bulunduğu bilgisine yer verildi.

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Acele KamulaştırmaElektrikEnerjiResmi Gazete
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