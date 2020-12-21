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Enerjide eski kral kömürdü yeni kral güneş oldu

Dünyanın enerjideki en önemli isimlerinden bir olarak kabul edilen Fatih Birol, "Enerjide eskiden kral kömürdü, yeni kral güneş ve bu kaynaklardan maksimum şekilde faydalanmak çok önemli. Bunun yanı sıra dünya araba sektörünün geleceği de kesinlikle elektrikli olacak. Bundan kaçış yok" dedi.

Enerjide eski kral kömürdü yeni kral güneş oldu

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)  üyeleri ile buluştu. Zoom üzerinden online yapılan toplantıyı yönetim EGD Başkanı Celal Toprak yönetti. Toplantıya katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki enerji bakanlarından Hilmi Güler’e ilk sözü alarak enerjiye ilişkin saptamaları paylaştı.

Fatih Birol ise yenilenebilir enerjinin yeni dönemde daha da öne çıkacağını belirterek şu tespitleri yaptı:

. Eskiden kral kömürdü, yeni kral güneş ve bu kaynaklardan maksimum şekilde faydalanmak çok önemli.

. Bunun yanı sıra dünya araba sektörünün geleceği de kesinlikle elektrikli olacak. Bundan kaçış yok.

. Bu hemen belki yarın olmayabilir, zaman alacak ama o noktaya doğru gidiyoruz. Dünyadaki en büyük araba üreticilerinde elektrikli araçların payı giderek artıyor.

 Ülkeler, kendi araba sektörlerini gelecek için hazırlamak üzere çeşitli adımlar atıyor.

. Önümüzdeki yıl dünya enerjisinin gündemini yenilenebilir enerji ve dünyanın bu konuda ne yapacağı belirleyecek.

. Birçok ülke iklim değişikliğini engellemek için emisyonları azaltma hedefleri koydu. Bu hedeflere ulaşmanın yolu temiz enerji teknolojilerini daha fazla kullanmaktan geçiyor.

. İklim politikaları yeni yönetimle birlikte Amerikan siyasetinin temeline oturacak. ABD yeni yönetimle kendi adına iklim değişikliğiyle mücadelede bazı taahhütlerde bulunacak ve dünya çapında bu konuda bir seferberlik ilan edecek.

. Dünyanın bir numaralı ekonomisi ABD'nin 'istikbal yeni enerji teknolojilerinde' demesi, dünyadaki ve ABD'deki yatırımcılara büyük bir sinyal olacak. Bu bakımdan ABD'deki seçim dünya enerji ve iklim dengelerini ciddi olarak değiştirecek.

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