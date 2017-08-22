Enerjide istimlak başvurusu

ANKARA (AA) - Turkish Petroleum International Company Ltd. (TPIC) tarafından Adıyaman'da petrol işlemi için gerekli olan sahaların istimlakine karar verilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunuldu.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPIC'in Adıyaman ilinde sahip olduğu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak Bozhüyük-11 kuyusu için gerekli olan ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilen ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan toplam 14 bin 788 metrekarelik beş ayrı sahanın istimlaki için başvuruda bulunuldu.