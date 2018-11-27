Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Atletizm Bursa Trabzon
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İSTİKLAL CADDESİNDE
Gelir testi uyarısı
Gelir testi uyarısı
AB'nin Brexit zirvesi
AB'nin Brexit zirvesi
Milli geliri uçurdu
Milli geliri uçurdu
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan

Enerjide kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Uşak'ta bulunan bazı taşınmazların, organize sanayi bölgesi (OSB) iletim hattı yapımı kapsamında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce (TEİAŞ) acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin...

Enerjide kamulaştırma kararı
banner17

ANKARA (AA) - Uşak'ta bulunan bazı taşınmazların, organize sanayi bölgesi (OSB) iletim hattı yapımı kapsamında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce (TEİAŞ) acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154 kV Uşak 380-Uşak OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Kızıldağ Milli Parkı ile Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın sınırları değiştirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Acele KamulaştırmaBeyşehir Gölü Milli ParkıKızıldağ Milli ParkıResmi GazeteTEİAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1