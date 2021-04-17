Enerjiden mobilyaya başarı hikayesini anlatacak

Tarihin ve bilimin sevgiyle bütünleştiği üniversite olarak bilinen Harran Üniversitesi’nin geleneksel söyleşilerinin 17 Nisan Cumartesi günü konuğu Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan olacak. Saat 21.00’de başlayacak online toplantının moderatörlüğünü Dr. Aziz İlgazi yapacak.

Son dönemde mobilyadan enerjiye yaptığı ataklarla Türkiye'nin en büyük şirketileri arasında yer alan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan "Anadolu'da Bir Başarı Hikayesi" temalı söyleşide öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve gazetecileri sorularını yanıtlayacak.

Davut Doğan’ın “İzdüşümü” “İzlenimler” ve “İşte Tecrübelerim” adlı 3 kitabı bulunuyor. Grubun son dönemde iki önemli atağa bulunuyor.

Bağlı şirketlerden Biotrend Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı.

Biotrend’in halka arzında fiyat aralığı 16,50 TL-18,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 milyon lira civarında olacak. Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Kuruluşun diğer bir atağa ise yatak sektöründe oldu. Lova Yatak ile bütün Türkiye’de mağazalar açan Doğanlar Holding yurtdışında da önemli projelere imza atıyor.

Ayrıca Doğanlar Holding ilk göz ağrısı Doğtaş ve daha sonradan satın aldıkları Kelebek ile de büyümeye devam ediyor.