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Enerjinin kadınlarına ödülleri bugün verilecek

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl ilki düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nin ikincisi...

Enerjinin kadınlarına ödülleri bugün verilecek
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl ilki düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nin ikincisi bugün İstanbul'da düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu akşam düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı belirtildi.

Ödül töreni kapsamında 200'den fazla ismin adaylık başvurularının incelemeye alındığı ifade edilen açıklamada, "Akademi Ödülü", "İş Dünyası Ödülü", "Profesyonel Ödülü", "Girişimci Ödülü", "Enerjide Örnek Şirket Ödülü", "Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" kategorilerinde ödüller verileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Başkanvekili Gülsüm Azeri’nin yaptığı jüri heyetinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Oyuncu Hülya Darcan Korel, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Türkiye İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Citibank Türkiye Ülke Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serra Akçaoğlu yer alacak. Törende ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da ödül verecek"

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