Enerjisa Enerji, Eşarj ile Türkiye’yi Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarıyla Kaplayacak Türkiye’nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteren ve bu alanda Türkiye’de pazar lideri konumunda bulunan Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. hisselerinin büyük çoğunluğunu satın aldı.

Otomotiv endüstrisinde devrim yaratan elektrikli otomobil satışları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artıyor. Elektrikli araçların gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da artıyor. Artan “şarj” ihtiyacını gören Türkiye’nin lider Enerji şirketi olan Enerjisa Enerji, Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.’nin (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hakim hissedarı oldu. Bu satın almayla Enerjisa Enerji, elektrik sektöründe dağıtım ve satıştaki liderliğinin yanı sıra bu alanda da yenilikçi ve öncü rol üstlenerek endüstrinin dönüşümünde aktif rol oynamayı hedefliyor.





Türkiye’de 2008 yılında faaliyete geçen Eşarj, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteriyor. Eşarj’ın bugün itibariyle Türkiye’de 80 şarj istasyonu ve 1.000 müşterisi bulunuyor. Büyük bir hızla gelişen elektrikli araçlar sektörüne yönelik ulusal istasyon ağı ve işletim sistemlerinde lider konuma sahip olan Eşarj, şarj ünitelerinden oluşan ulusal istasyon ağı ve hizmet modelini güçlendirerek Türkiye’nin her noktasında şarj çözümleri sunmayı hedefliyor.





“Satın alma elektrik enerjisi sektörüne 360 derece bakış açımızın göstergesi”



Eşarj’ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO’su Kıvanç Zaimler, bu satın almanın Enerjisa Enerji’nin elektrik enerjisi sektörüne 360 derece bakış açısının çok önemli somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Eşarj’ın yeni gelişen bir alanda müşterilerine sunduğu inovatif iş modeli ile Enerjisa’nın enerji sektöründeki bilgi, deneyim ve gücünü birleştirdiklerine dikkat çeken Zaimler, “Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşması Türkiye açısından çok önemli. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve bu sektörün gelişimi için de ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük ihtiyaç var. Enerjisa olarak büyüme politikalarımızı her zaman sürdürülebilir ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle güçlendirmeyi hedefledik. Bununla birlikte elektrik endüstrisinin her alanında müşterilerimize hizmet sunmak ve onlara böyle yenilikçi çözümler üretmeyi de hedeflerimiz arasına ekledik. Eşarj’ın satın alınması da enerji sektörüne bakışımızın somut bir göstergesidir. Eşarj’ın inovatif iş modeli ile Enerjisa’nın bilgi ve deneyimini birleştirerek Türkiye’nin çevik ve yenilikçi enerji şirketi olarak insanımızın hayatına dokunan çözümler üreterek yolumuza devam edeceğiz” dedi.