Enerjisa Enerji'den 730 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un iştiraki olan Enerjisa Enerji'nin net karının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 730 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrik dağıtım ve perakende alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'nin 8 Şubat 2018'de hisselerinin yüzde 20'sinin halka açılarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı hatırlatıldı.

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un iştiraki olan Enerjisa Enerji'nin 2018'de 3 milyar 845 milyon lira konsolide faaliyet geliri yarattığı belirtilen açıklamada, "Enerjisa Enerji, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı. Böylelikle, şirket 2018 için belirlemiş olduğu 3,0 -3,3 milyar lira faaliyet gelirleri hedefini büyük ölçüde aştı. Enerjisa Enerji’nin baz alınan net karı ise yüzde 40 artarak 730 milyon liraya yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Ziya Erdem, hem yatırımcılarına hem de diğer paydaşlarına en yüksek faydayı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Finansal dalgalanmaların yaşandığı 2018'i de "çevik yönetim anlayışı" ve doğru taktiksel hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladıklarını vurgulayan Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu başarıda kuşkusuz düzenleyici çerçevenin sürekli destekleyici olması, öngörülü risk yönetimimiz, güçlü müşteri ilişkilerimiz ve yetkin ekibimizin payı çok büyük. Bu başarılı sonuçların ardından, Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul’a hisse başına 40 kuruş temettü ödenmesini önerecektir. Enerjisa Enerji olarak öncü ve lider bir şirket olmanın getirdiği sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, her dönemde çağın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Halka arz zamanında ortaya koymuş olduğumuz orta ve uzun vade hedeflerimize uyumlu olarak, 2019 yılında da kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- Türk lirası bazında en büyük halka arz

Enerjisa Enerji CFO’su Sascha Bibert de uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı elde edebilmek için makroekonomik trendleri ve regülasyon değişimlerini her dönem yakından takip ettiklerini ve etkin risk yönetim politikaları geliştirdiklerini aktardı.

Bu sayede, halka arzın ardından başarılı finansal ve operasyonel performansı devam ettirdiklerini belirten Bibert, "Böylece, 2018 yılında hedeflerimizi aştık ve hissedarlarımız için reel bir büyüme yarattık. Bu başarıda en büyük katkı kuşkusuz çalışanlarımızındır." ifadelerini kullandı.

Talep toplama sürecinde toplam 4,8 kat talep alan Enerjisa Enerji'nin halka arzı, Sabancı Holding ve E.ON’un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşmişti. Türkiye'nin Türk Lirası bazında en büyük özel sektör halka arzı olan işlem, elektrik dağıtım ve perakende sektöründe özel sektör için bir ilk olmuştu.