Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Enerjisa Enerji'nin geliri yüzde 68 arttı

- Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artarak 867 milyon liraya yükseldi

Enerjisa Enerji'nin geliri yüzde 68 arttı

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 867 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa Enerji'nin yılın ilk çeyreğindeki net karının 243 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Enerjisa Enerji'nin elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye'nin lider enerji şirketi olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirket, 2018'in ilk çeyreğinde 867 milyon lira konsolide faaliyet geliri yaratarak gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji'nin Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, "Gerçekleşen güçlü rakamlarımız, halka arz sırasında belirlediğimiz orta vadeli hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırmıştır. Bu başarılı performans ile 2018'e dair beklentimiz 3 ila 3,3 milyar lira faaliyet geliri yaratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaimler, şirket olarak dağıtım yatırımlarıyla Türkiye'de ihtiyaç duyulan enerji altyapısını geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DOĞALGAZEnerjiEnerjisaFinans
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5