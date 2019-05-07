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Enerjisa Enerji'nin gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 arttı

- Enerjisa Enerji AŞ'nin konsolide faaliyet gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 1 milyar 126 milyon lira, net karı da 297 milyon lira oldu

Enerjisa Enerji'nin gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 arttı
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ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji AŞ'nin konsolide faaliyet gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 1 milyar 126 milyon liraya, net karı da 297 milyon liraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçların ardından 2019 ve 2020 için belirlenen orta vadeli operasyonel ve finansal hedeflerin yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

Açıklamada, Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 1 milyar 126 milyon liraya, elektrik dağıtım ve perakende satışından sağladığı net karının da yüzde 22 büyüyerek 297 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Finans Direktörü Sascha Bibert, halka arz sonrasında güçlü büyüme sergilemeye devam ettiklerine dikkati çekerek, "Bu başarılı dönemin ardından 2019 ve 2020 için belirlemiş olduğumuz orta vadeli operasyonel ve finansal hedeflerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. Bu görünüm, sürdürülebilir bir nakit akışına dayanarak reel gelir ve temettü büyümesi yakalama hedefimizle aynı doğrultuda olduğundan, hem uluslararası hem de yerel yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Ziya Erdem de bu yıl için finansman ihtiyacının büyük ölçüde tamamlandığını, faiz ve likidite risklerinin etkin şekilde kontrol altına alındığını bildirdi.

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