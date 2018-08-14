Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Enerjisa Enerji'nin gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 58 arttı

- Enerjisa Enerji Finans Direktörü Sascha Bibert: - "Enerjisa Enerji ikinci çeyrekte planlanan yatırımlarına devam ederek, hem dağıtım ve hem de perakende satış gelirlerinin artışına bağlı olarak faaliyet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydetti"

Enerjisa Enerji'nin gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 58 arttı

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji AŞ'nin 2018 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla 1 milyar 723 milyon lira konsolide faaliyet geliri elde ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa Enerji AŞ'nin 30 Haziran 2018 sonu itibariyle mali tablolarını açıkladığı, elektrik dağıtım ve perakende satışından sağladığı net karının da 411 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yılın ilk yarısında sağlanan yüzde 58'lik gelir artışının, şirketin gerçekleşen güçlü ikinci çeyrek rakamları sonrasında 2018 yılına ilişkin 3 ile 3,3 milyar lira faaliyet gelir beklentisini teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Finans Direktörü (CFO) Sascha Bibert, halka arz sonrasında ilk çeyrekte gerçekleşen güçlü büyümenin ikinci çeyrekte de devam ettiğine işaret etti.

Bibert, "Enerjisa Enerji ikinci çeyrekte planlanan yatırımlarına devam ederek, hem dağıtım ve hem de perakende satış gelirlerinin artışına bağlı olarak faaliyet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydetti. Buna ek olarak, gelirlerin nakit akımına dönüşümündeki etkiye bağlı olarak, serbest nakit akımında da toparlanma görülmüştür.” değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2018'in Ilk YarısıEnerjiEnerjisa Enerji AŞEnerjisa Enerji AŞ Finans Direktörü (CFO) Sascha BibertGelir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5