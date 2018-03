Enerjisa halka arz gong töreni

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Enerjisa'nın parlak, dinamik, yeni nesil insan kaynağı, kurumsal yönetim anlayışı ve finansal gücümüzle, yarattığımız bu değere yatırımcılardan beş katın üzerinde talep gelmiştir. Özellikle yerli yatırımcıdan gördüğümüz yüksek talep bizi ayrıca memnun etti." dedi.

Halka arzı tamamlanan Enerjisa Enerji'nin hisseleri gong töreninin ardından Borsa'da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, E.ON Üst Yöneticisi (CEO) Johannes Teyssen, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler katıldı.

Ak Yatırım'ın konsorsiyum lideri olarak görev aldığı halka arz ile yüzde 20'si halka açılan Enerjisa Enerji, gong töreninin ardından ENJSA kodu ile işlem görmeye başladı. Hissedarlar E.ON ve Sabancı Holding'in yüzde 20 hissesini halka arz ettiği şirketin toplam piyasa değeri 7 milyar 380 milyon lira oldu. Açılışın ardından 7,20 liraya kadar yükselen Enerjisa hisselerinin fiyatı, günün ilk yarısını 6,25 lira olan halka arz fiyatının yüzde 9,60 üzerinde 6,85 liradan tamamladı.

Törende konuşan Güler Sabancı, halka arzın Türkiye ve enerji sektörü için önemli olduğunu belirterek, Enerjisa'nın Sabancı Grubu'nun Borsa'da işlem gören 13'üncü şirketi olduğunu anımsattı.

Birçok ilkin bir arada yaşandığına işaret eden Sabancı, şunları kaydetti:

"TL bazında Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı Enerjisa oldu. Elektrik dağıtım ve perakende konusunda da özel sektör için ilk halka arz oldu. Enerjisa'nın, iyi yönetişim ve başarılı performansı sayesinde geldiği bu noktadan gurur duyuyoruz. Sabancı olarak, enerjinin ülkemiz ve geleceğimiz için önemini ve potansiyelini çok önceden gördük. Enerjisa 22 yıllık bir şirkettir.

1996'da otoprodüktörlerle çıktığımız yolda, 2005'te enerjiyi ana iş kolumuz olarak tarifleyerek yola devam ettik. Daha sonraki dönemde ortaklarımız oldu. 2005-2006 yılında hükümetimizin enerji yol haritasına paralel yola çıktık. Hükümetimizin enerji konusundaki planına, projesine, yol haritasına güvenerek yola çıktık. 2008 ve 2013'teki dağıtım özelleştirmelerinde Enerjisa çok önemli yer aldı. Üç bölge ile 9 milyon müşteriye ulaştık."

Bu durumun Enerjisa'nın hikayesindeki önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Sabancı, 2005-2018 sürecinde dünyada ve Türkiye'de enerji sektöründe çok önemli değişimler ve dönüşümler yaşandığını anımsattı.

Sabancı, hissedarların kararlılığı ve Enerjisa ekibi ve ortaklarının çalışmaları sonucunda şirketin Türkiye'de öncü ve örnek olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ve enerji sektörünün potansiyeline olan inancımızla, ortağımız E.ON ile birlikte Türkiye enerji sektörünün en büyük yatırımcılarından olduk. Enerji Bakanlığı'nın vizyonu ve liderliği bize her zaman cesaret verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun sektöre yön veren adımları, potansiyeli çok yüksek olan bu sektörün doğru yönde gelişimine büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye'nin ve Türk insanının her şeyin en iyisine layık olduğu inancıyla çalışıyoruz"



Sabancı Grubu olarak Türkiye'nin ve Türk insanının her şeyin en iyisine layık olduğu inancıyla çalıştıklarını belirten Güler Sabancı, kalite anlayışının ve müşteri odaklılığının işin her zaman merkezinde olduğunu söyledi.

Sabancı, sadece ekonomik boyutuyla değil, insanımızın yaşam kalitesinin ve standartlarının artması açısından da enerji sektöründe bugün yeni bir dönem başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2005-2018 uzun bir yolculuktu. Bugün geldiğimiz noktayı ben kendi açımdan, bir rüyanın gerçekleşmesi diye değerlendiriyorum. Bu yolda destek olan herkese teşekkürler. Dünyada artan elektrifikasyon ve yeni teknolojilerin getirdiği olanaklarla sektörün potansiyeli çok artmıştır. Dijital ve mobil teknolojiler enerji üretiminden, dağıtımına ve nihai tüketimine birçok alanda büyük dönüşümlere yol açıyor.

Şebekeler, binalar, şehirler akıllanıyor. İşte biz bugün bu yüksek potansiyelin vadettiği parlak geleceği paylaşıyoruz. Enerjisa'nın parlak, dinamik, yeni nesil insan kaynağı, kurumsal yönetim anlayışı ve finansal gücümüzle, yarattığımız bu değere yatırımcılardan beş katın üzerinde talep gelmiştir. Özellikle yerli yatırımcıdan gördüğümüz yüksek talep bizi ayrıca memnun etti. Yüzde 15 olarak planlanan yurt içi tahsis oranımızı, gelen yoğun talebe karşılık verebilmek için yüzde 24'e kadar artırdık."

Yatırımcılara kendilerine duydukları güven için teşekkür eden Sabancı, bu güvenin kendilerine ilave bir sorumluluk getirdiğini, bunun bilincinde olduklarını, enerjide örnek ve öncü olma sorumluluklarının halka arzla birlikte arttığını ifade etti.



- "Talebin 5 kat şeklinde gerçekleşmesi Türkiye enerji sektörüne inancımızı teyit etmekte"



E.ON CEO'su Johannes Teyssen, halka arzın son yıllarda Türkiye'de yapılan en büyük halka arzlardan biri olduğunu dile getirdi.

Halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa'ya güvenini ortaya koyduğuna dikkati çeken Teyssen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu hem ulusal hem de uluslararası düzeyde mevcut. Saygın uluslararası yatırımcıların hisselerimize olan yoğun talebi, bunun 5 kat şeklinde gerçekleşmesi de Türkiye enerji sektörüne inancımızı bir kez daha teyit etmektedir. Enerjisa ile ortaklığımızın başlangıcından bu yana geçen 5 yıla baktığımızda E.ON Türkiye'ye ve Enerjisa'ya yatırım yaparken en başından beri, Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve artan elektrik talebine, hızlı kentleşme ve genç dinamik nüfusa, yerel ortağımız Sabancı'nın gücüne, sağlam ve destekleyici çerçeveye inandık.

Bu unsurlara inanmakta haklı olduğumuz da ortaya çıktı. Ekonomideki büyüme ve elektrik talebi tüm OECD ülkelerinin en büyüğü oldu. Kentleşme devam etti ve Enerjisa çalışanları Türk halkının enerjisini ve kararlılığını gösterdi."

Bu arada Güler Sabancı, toplantının ardından halka arzla ilgili gazetecilere bilgi verdi.