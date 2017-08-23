Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ihracat
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Enerjisa ilk güneş enerjisi santralini devreye aldı

- Enerjisa'nın 2 milyon dolar yatırımla Bandırma'da gerçekleştirdiği 2 megavatlık ilk güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı - Enerjisa Üst Yöneticisi Zaimler: - "Güneş enerjisinde bizim için ilk olan Bandırma’daki santralimizle birlikte yatırımlarımızı sürdürecek ve yıl sonuna kadar toplam 4 güneş santralini devreye alacağız"

Enerjisa ilk güneş enerjisi santralini devreye aldı

ANKARA (AA) - Enerjisa'nın 2 milyon dolarlık yatırımla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurduğu, 2 megavat kurulu güce sahip ilk güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretmeye başladı.

Enerjisa'dan yapılan açıklamada, şirketin ilk güneş enerjisi santralinin 2,5 ayda tamamladığı ve bu sayede bin 500 evin elektrik ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini ifade ederek, bu alandaki yatırımlarının kısa süre içinde 7 megavatlık ikinci santralin devreye alınmasıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Yatırımları planlarken Türkiye’nin elektrik üretiminde milli kaynakların kullanımı hedefine katkıda bulunmaya özen gösterdiklerini belirten Zaimler, şunları kaydetti:

“Türkiye’de cari açığın en büyük kalemlerimden bir tanesini oluşturan enerji ithalatı milli kaynakların daha fazla kullanılarak yaratılacak katma değer ve artırılacak istihdam yanında enerji ithalatımızı ve dolayısıyla enerji bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacak. Cari açığın ve dışa bağımlılığın azaltılması, sektörümüzde milli kaynakların kullanılması, Ar-Ge ve enerji teknolojilerinin daha da geliştirilmesiyle mümkün olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da stratejik odak alanlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine yatırım yapmaya, büyüme planlarımızda bu alana odaklanmaya devam edeceğiz. Güneş enerjisinde bizim için ilk olan Bandırma’daki santralimizle birlikte yatırımlarımızı sürdürecek ve yıl sonuna kadar toplam 4 güneş enerjisi santralini devreye alacağız.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BandırmaEnerjisaEnerjisa Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Kıvanç ZaimlerGüneş Enerjisi Santrali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5