Enerjisa Koronavirüs'e rağmen büyüdü

Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30.06.2020 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2020 yılının ilk yarısında konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yıla göre yüzde 13 artırarak 2 milyar 565 milyon TL’ye çıkardı.Enerjisa Enerji’nin Baz Alınan Net Kârı ise aynı dönemde 754 milyon TL’ye ulaştı.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “COVID-19 salgını küresel sağlık sistemi ve geleneksel iş modellerinin kırılganlığını ortaya çıkarırken, elektrik enerjisinin ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu tekrar gösterdi. Pandemi boyunca ana önceliğimiz insan sağlığı ve operasyonel sürdürülebilirlik oldu. Bu nedenle, sürecin yönetiminde hekimlerimizin danışmanlığı ve tüm üst yönetimimizin katılımıyla iş sürekliliği ve kriz yönetimi komiteleri kurduk. Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve altyapımızı değişen arz ve talebe karşı korumak için önlemler aldık. Yatırımlarımız pandemiye rağmen 2020 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre %273 oranında artış göstererek 570 milyon TL olarak gerçekleşti. Şebekelerimizdeki yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin ve işyerlerindeki yaşamlarını kolaylaştırdık. Gelecekte de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.