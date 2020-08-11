Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TOBB Bendevi Palandöken marmaris almanya 24 ayar külçe altın
Sinemalarını açıyor
Sinemalarını açıyor
Doların hakimiyeti son mu buluyor?
Yatırımcılar endişeli!
Ferrari Roma Eylül’de Türkiye’de!
Eylül’de Türkiye’de!
Maskeler, diş tedavisinde kamuflaj oldu
Maske kamuflaj oldu
Hatay'ı Dubai yapabiliriz dedi heyecan yarattı
Hatay için tarihi öneri

Enerjisa Koronavirüs'e rağmen büyüdü

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe Türkiye'nin öncü şirketlerinden Enerjisa Enerji, büyüme ivmesini Covid19 ile ortaya çıkan belirsizliklere rağmen ikinci çeyrekte de korudu. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 570 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirirken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 büyüme ile 2 milyar 565 milyon TL konsolide faaliyet geliri elde etti.

Enerjisa Koronavirüs'e rağmen büyüdü

Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30.06.2020 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2020 yılının ilk yarısında konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yıla göre yüzde 13 artırarak 2 milyar 565 milyon TL’ye çıkardı.Enerjisa Enerji’nin Baz Alınan Net Kârı ise aynı dönemde 754 milyon TL’ye ulaştı.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “COVID-19 salgını küresel sağlık sistemi ve geleneksel iş modellerinin kırılganlığını ortaya çıkarırken, elektrik enerjisinin ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu tekrar gösterdi. Pandemi boyunca ana önceliğimiz insan sağlığı ve operasyonel sürdürülebilirlik oldu. Bu nedenle, sürecin yönetiminde hekimlerimizin danışmanlığı ve tüm üst yönetimimizin katılımıyla iş sürekliliği ve kriz yönetimi komiteleri kurduk. Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve altyapımızı değişen arz ve talebe karşı korumak için önlemler aldık. Yatırımlarımız pandemiye rağmen 2020 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre %273 oranında artış göstererek 570 milyon TL olarak gerçekleşti. Şebekelerimizdeki yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin ve işyerlerindeki yaşamlarını kolaylaştırdık. Gelecekte de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerjisa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.