Enerjisa'nın elektrik dağıtım şirketlerine uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Enerjisa dağıtım şirketleri Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Başkent ve Toroslar EDAŞ dünyanın en başarılı kurumlarını değerlendiren Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2017'de "Yılın Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazanarak, bu ödülü Türkiye'ye getiren ilk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa dağıtım şirketlerinin, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde enerji sektöründe bir ilke imza atarak “Yılın Müşteri Hizmetleri” kategorisinde bronz ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, tüm süreçlerde müşteri odaklı bir anlayışla kaliteyi ileri taşıdıklarını ve daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar bölgeleri olmak üzere 14 ilde 20 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu kadar büyük bir hacme hizmet vermenin ardında büyük sorumluluk ve her zaman daha iyisini hayata geçirme tutkusu var. En iyi hizmeti sunma hedefimizle yola çıkarken müşteri ihtiyaçlarını tüm süreçlerimizin odağına alıp, operasyonel çalışmalarımızda sürdürülebilir müşteri memnuniyeti esasına göre planlarımızı yaptık. Her geçen yıl artan abone sayımız ile kapsamlı bir müşteri ilişkileri operasyonu yürütürken, süreç mükemmelliği hedefiyle üç bölgemize de hizmet veren 800 kişilik çağrı merkezlerimizle 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aynı zamanda, yenilikleri ve farklı müşteri eğilimlerini de takip ederek Twitter, Facebook, SMS ve mobil uygulama gibi yeni kanallar üzerinden de müşterilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Sektörümüzde ilk defa bu ödülü kazanmanın ve ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararası platfomlarda da kıyas görerek ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük. AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar bölgelerimizde daha iyiyi hedefleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar EDAŞ'ın hizmet verdiği 14 ilde toplamda yaklaşık 10 milyon abonesi bulunuyor.