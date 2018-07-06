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Enerjisa'dan Murat Pınar, EUROGIA2020 Topluluğu başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Avrupa Birliği'nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA2020 Topluluğu'nun başkanlığına...

Enerjisa'dan Murat Pınar, EUROGIA2020 Topluluğu başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Avrupa Birliği'nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA2020 Topluluğu'nun başkanlığına seçildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, uluslararası şirketlerin ‘Düşük Karbonlu Enerji Teknolojileri’ geliştirme konusundaki iş birliklerini destekleyen EUROGIA2020'nin, mevcut teknolojilerin yaygınlaştırılmasının sağlanması ve inovatif teknolojik çözümlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkenin kamusal olarak fonladığı ve hükümetler arası düzeyde kabul edilmiş uluslararası bir organizasyon olan EUROGIA2020'nin, çalışmalarını KOBİ, kamu araştırma merkezleri, üniversiteler ve uluslararası şirketlerden oluşan paydaşları ile gerçekleştirdiği aktarıldı.

EUROGIA2020’den 2008'den beri onay alan projelerin toplam bütçesinin 250 milyon avro tutarında olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin 2013'ten bu yana EUROGIA2020’ye en fazla proje sunan ülke konumunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar, "Avrupa Birliği'nde enerji alanında Ar-Ge çalışmalarının lokomotifi konumunda olan EUROGIA2020 Topluluğu, geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Başkanlık dönemimde yurtdışındaki başarılı Ar-Ge uygulamalarını ülkemize getirmek en önemli hedeflerimizden biri olacak. Türkiye olarak Ar-Ge alanında yalnızca takipçi değil öncü olmamız gerekiyor. Önceden olduğu gibi başkanlık dönemimizde de çalışmalarımıza, projelerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EUROGIA2020 Türkiye, Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Güney Afrika ve İngiltere tarafından destekleniyor.



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Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat PınarEUROGIA2020 Topluluğ
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