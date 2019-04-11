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Enerjisa'dan sanal ortamda iş güvenliği eğitimi

- Enerjisa Dağıtım Şirketleri, çalışanlarına sanal ve artırılmış gerçeklik yoluyla güvenli çalışma yöntemlerini aktaracak

Enerjisa'dan sanal ortamda iş güvenliği eğitimi
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ANKARA (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin, çalışan sağlığı ve güvenliğini içeren "Sanal Gerçeklik Tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Simülasyonlarının Geliştirilmesi (EDSİS) Projesi"ni hayata geçirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve Simbt Ltd. Şti. ortaklığında yürütülen ve 36 ay süren projenin TÜBİTAK ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu fonlarıyla desteklendiği belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'ın, çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda hayata geçirdiği simülasyon eğitim programı EDSİS ile çalışanlarına sanal ve artırılmış gerçeklik yoluyla güvenli çalışma yöntemlerinin aktarılacağı kaydedildi.

Projede belirlenmiş senaryolara uygun hazırlanan ekipman ve yazılımların saha personelleri tarafından test edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geliştirilen simülasyonlarının testlerden sonra çoğaltılıp daha fazla bölgede eğitim amaçlı kullanıma sunulması planlanıyor. Proje dahilinde elektrik dağıtım sektöründe yaşanan iş kazaları incelenerek risk ve etki oranlarına göre belirlenen senaryolar sanal/artırılmış gerçeklik gözlüklerine uyarlanıyor. Gerçekliğin sadece bu gözlüklerle sınırlı kalmaması için gerekli ekipmanlar tasarlanıp yazılımla entegre çalışacak şekilde üretiliyor. Örneğin, platformlu araç ile yüksekte çalışma senaryosu için gereken platform, sahada kullanılan araçların platformuna uygun şekilde tasarlanarak yazılımla eş zamanlı çalışacak duruma getiriliyor. Söz konusu eğitimlerle Enerjisa Dağıtım Şirketleri çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalara ek olarak her türlü riske karşı sanal ortamda da farkındalık yaratılması hedefleniyor."


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Enerjisa Dağıtım Şirketleriİş Sağlığı Ve Güvenliği
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