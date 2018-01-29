İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa'nın, Sabancı Holding içindeki en büyük halka arz işlemi olduğunu belirterek, "Bu bizim enerji işinden çıkma hikayemizin bir parçası değildir. Ortağımız E.ON ile enerji sektörü ve Türkiye'ye güçlü bakışımızın hikayesidir." dedi.



Sabancı Holding Üst Yöneticisi ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'un katılımıyla Enerjisa'nın halka arzına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göçmen, Türkiye'nin kişi başına elektrik tüketiminde hala OECD ortalamasının altında olduğunu söyledi.

Göçmen, sanayide enerji yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle Türkiye'nin ciddi enerji verimliliği potansiyeli olduğuna işaret etti.

Enerjisa'nın halka arzı için 2016 yılının çok önemli olduğunu kaydeden Göçmen, "2016 bir milattır çünkü beş yıllık tarife dönemi yayınlandı ve beş yıllığına önümüz açılmış oldu. Biz de hesabımızı buna göre yaptık, çok ciddi bir finansman yönetimi gerçekleştirdik. Sabancı, borsadaki 11 şirketiyle Borsa İstanbul'un işlem hacminin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor. Enerjisa, bugüne kadarki halka arzlarımız içinde en büyüğü. Dolayısıyla, bu açıdan da Sabancı için bir milat." diye konuştu.

Göçmen, Enerjisa'nın yaklaşık 6 ay önce ikiye bölündüğünü anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enerjisa Üretim şirketi de kamudan sonra Türkiye'nin en gelişmiş portföyüne sahip, en büyük pazar payı olan bir şirket. Birkaç sene önce Enerjisa'nın halka arzıyla ilgili 2017 sonunu hedef göstermiştim. Umarım birkaç ay sonra bu şirketimizi de ne zaman halka açacağımızı sizinle paylaşırım. 2017'de bu şirketimizin bünyesindeki tesislerimizin tamamını üretime geçirebildik. 2017'ye kadar aslında üretim şirketimiz bir proje şirketi kıvamındaydı. Kurumsal bir yapıya ancak bu ayrılmadan sonra kavuştu. 'Halka arzdan gelecek parayı ne yapacaksınız?' diye bir soru akla gelebilir. Bu para yapılan işin gereği hissedarlara gidecek. Hisse sahiplerinin bu parayı alıp başka amaçlarla kullanma niyeti şu anda pek yok. Şimdi parayı kazanmadan ne yapacağını söylemenin de anlamı yok, hayırlısıyla tamamlayalım sonrasında bakarız ama bu bizim enerji işinden çıkma hikayemizin bir parçası değildir. Ortağımız E.ON ile enerji ve Türkiye'ye güçlü bakışının hikayesidir."

- "Sorumluluk almaya hazırız"

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman da Enerjisa'nın halka arzını Türkiye'deki elektrik sektörünün daha geniş finansal kaynaklara erişimi adına atılan sağlam ve önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Aynı zamanda Enerjisa'nın hissedarı E.ON şirketinin temsilcisi olan Plowman, Türkiye'deki elektrik sektörünün potansiyeline inandıklarını söyledi.

Plowman, elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyelinin yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Endüstride son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen kamu ve düzenleyici kurumların başarılı ve uyum içinde çalışmaları sektörün sağlıklı büyümesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu destekleyici ve verimli yapının daha da gelişmesine yardımcı olmak için Avrupa piyasalarından çıkardığımız dersleri paylaşma konusunda sorumluluk almaya hazırız." diye konuştu.

- Her yıl 1,5 milyar lira yatırım

Enerjisa Üst Yöneticisi Zaimler ise Türkiye'de 20 milyon insana elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirtti.

Enerjisa'nın halka arzının enerji piyasalarının kurumsal gelişimi ve finansal sürdürülebilirliği için çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Zaimler, şöyle konuştu:

"Sektörde şeffaflık ve güven unsurunun daha da artacağına inanıyoruz. Hisselerimizin önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıya satılacak. Böylelikle sermaye piyasamızın daha da derinleşmesine katkı sağlamış olacağız. Yabancı yatırımcının sektöre kazandırılmasına vesile olacağız. Biz, ülkemize ve sektörümüze değer yaratmak için çalışıyoruz. Dünya standartlarında hizmet anlayışıyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetler sunuyoruz. Her sene şebeke iyileştirme ve altyapı çalışmalarımıza 1,5 milyar lira yatırım yapıyoruz. Halka arz sonrasında 2018'de 2017 sonuçlarına bağlı olarak ilk temettüleri vermeyi planlıyoruz."

- Halka arz planlayan şirketler Enerjisa'yı örnek alabilir

AK Yatırım Genel Müdürü Erdoğmuş da Enerjisa'nın sağlam büyüme modelinin piyasada halka arz planlayan diğer şirketler tarafından örnek alınabileceğini söyledi.

Enerjisa'nın öngörülebilir faaliyet yapısının süreci kolaylaştırdığını ifade eden Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Enerjisa'nın halka arzında yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatını yüzde 85, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatını yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatını yüzde 5 olarak belirledik. Fiyat aralığında ise bir lot (1 lira nominal) 6,25-7,50 lira arasında olacak. Bu fiyat aralığı, Enerjisa'nın piyasa değeri olarak 7,4-8,85 milyar lira arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu gösteriyor. Enerjisa, bu işlem tamamlandığında halka arz edilen en yüksek piyasa değerli şirket ünvanına kavuşacak. Tamamı ortak satışı yöntemiyle olacak. Halka arz edilecek büyüklük, şirketin yüzde 18'i olarak planlanıyor. Yüksek talep gelmesi halinde bunun üzerinde ek satış hakkı kullanılarak bu rakam yüzde 20'ye yükseltilebilecek. Halka arz için kurulan konsorsiyum, Ak Yatırım liderliğinde toplam 23 kurumdan oluşuyor."

Erdoğmuş, Enerjisa'nın halka arzında yurt içine ayrılan payın yaklaşık 225 milyon lira seviyesinde olacağını belirterek, "Enerjisa, sektörde dağıtım ve perakende açısından ilk örnek. Enerjisa'nın halka arzının işlem büyüklüğü ise 1,3 milyar liraya denk geliyor." diye konuştu.

Enerjisa'nın 8 Şubat'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.