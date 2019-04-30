"Enerjiyi doğru kullanan binalar daha değerli olacak"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, birkaç sene sonra enerjiyi doğru kullanan binaların tercih edileceğini belirterek, "Enerjiyi kötü kullanan binalar, tercih edilmeyen binalar olacak. Kimse verimsiz binaları tercih etmeyecek. O binalar boş kalacak." dedi.

Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerjinin verimli kullanımının milli mesele olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 16-17 milyon civarında kayıtlı hane olduğunu hatırlatan Alkin, "Bu kadar hanede eğer ısı yalıtımı yapılmaya başlanırsa, toplam maliyetinin 15 milyar dolar civarında olacağı söyleniyor. Fakat enerji tasarrufuyla her sene cari açık 5 milyar dolar gerileyecek. Yani böyle bir yatırımın, ülke için 3 yılda amorti edilecek bir yatırım olduğu gözüküyor. Ancak bunun yanında tüketicinin cebine de yüzde 50 tasarruf yansıyacak. Yani enerji kullanımından yüzde 50 tasarruf etmek çok önemli." diye konuştu.

- "Verimli enerjiyle diplomaside başımız dik olur"

Enerjinin ülke ithalatında önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Alkin, şöyle konuştu:

"Enerjinin yüzde 45'i binalarda, yani konutlarda kullanılıyor. Maalesef Türkiye'de konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 80'i verimsiz. Yalıtım malzemeleri doğru kullanılmıyor. İthalatın çok önemli bir kısmı enerjiden oluşuyor. Enerjiyi temin ettiğimiz ülkeler de diplomatik olarak, sürekli sürpriz yapma ihtimali olan, rejimleri de tartışmalı ülkeler. Ne kadar daha verimli enerji kullanırsak, diplomaside de başımız o kadar dik olur, cari işlemleri açığımız o kadar azalır ve bununla birlikte hem tüketiciye hem de sektöre yeni bir nefes aldırmış oluruz."

Alkin, bu konuda müteahhitlere önemli görevler düştüğünü belirterek, "Daha fazla metrekare olsun, daha fazla satış yapayım' amacıyla aslında Türkiye'ye büyük faturalar ödetiyor müteahhitler. Yani Türkiye'ye bu büyük faturaları ödeten müteahhit hizmetinden bir an önce vazgeçilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Binalarda enerji sertifikalarının önemine değinen Alkin, şunları kaydetti:

"Enerji sertifikalarına çok dikkat etmek lazım. Bundan birkaç sene sonra enerjiyi doğru kullanan binalar, daha değerli olacak. Enerjiyi kötü kullanan binalar, tercih edilmeyen binalar olacak. Kimse verimsiz binaları tercih etmeyecek. O binalar boş kalacak. Çünkü tüketici artık harcadığı her liraya dikkat ediyor. Bu maliyetli bir şey değil. Müteahhitler, yalıtımını doğru düzgün yaparlarsa, hem kendileri değerli bir yatırıma sahip olacaklar, hem de tüketiciyi memnun edecekler. Tüketiciyi memnun eden, cirosunu arttırır. Tüketiciyi mutsuz eden batmaya mahkumdur."