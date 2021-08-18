Enerjiyi sürdürülebilirlikten alıyor KAZANCI paylaşıyor

Aksa Enerji, 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde elde edilen konsolide net kârın 2 katını da aşarak 488 milyon TL seviyesinde rekor net kar açıkladı.

2021 yılında devam eden zorlu pandemi koşullarına rağmen hem finansal hem de operasyonel anlamda oldukça başarılı bir yıl geçiren Aksa Enerji, yurtdışı operasyonlardan elde edilen döviz bazlı gelirler ve yurtiçi santrallerin olumlu katkısı sayesinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 55 arttırarak 1,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirket ayrıca, net finansal borçlarının FAVÖK’e oranını 1,53 çarpan olarak açıkladı ve sektör ortalamasının altında seyreden bir borç seviyesinde olduklarının bir kez daha altını çizdi.

Şirketin 2021 yılı ilk yarıyıl genel performansını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Sürdürülebilir büyüme ve karlılık odağımızla, hedeflerimizi aşarak tüm paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Küresel büyüme vizyonumuzla, yeni yatırımlarımıza pandemiye rağmen ara vermeden devam ediyoruz. Bu yılın son çeyreğinde Özbekistan’da gerçekleştirdiğimiz santral yatırımlarımızın ilk fazı faaliyete başlayacak. Kongo’da ise 50 MW kurulu güce sahip doğal gaz santralinin rehabilitasyonunu tamamlayarak Eylül ayının sonuna kadar devreye alımını gerçekleştireceğiz. Mali’de ise 20 MW’lık ek kapasitenin 17 MW’ını devreye aldık. Libya’da bir enerji santralinin mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerini üstlenmek üzere bir ön protokol imzaladık. Doğu Avrupa’da ise Ukrayna’da İzmail ve Odessa şehirlerinde iki ayrı kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin işbirliği anlaşmaları imzaladık. Öte yandan, Irak ve Gürcistan’da gerçekleştirdiğimiz enerji ticareti faaliyetlerine ise farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyoruz. Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sermaye piyasalarına da olumlu yansıyor. Temmuz 2021 itibarıyla BIST 50 endeksinde yerimizi aldık. Ayrıca Mayıs sonu itibarıyla MSCI Türkiye endeksindeki tek enerji sektörü temsilcisiyiz. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum seviyemizi en üste taşıma çabalarımız sonucunda Kurumsal Yönetim Endeksi’ne de girmeye hak kazandık.”

Şirketin yurtiçi operasyonlarını da değerlendiren Cemil Kazancı, “Yılın ikinci çeyreğinde özellikle elektrik talebindeki güçlü artış ve hidroelektrik santrallerinin düşük kapasitede çalışması nedeniyle elektrik fiyatlarındaki yükselişle yurt içinde de başarılı bir performans sergiledik. Şanlıurfa’daki 147 MW kurulu güce sahip olan doğal gaz çevrim santralimizi de olumlu piyasa koşulları nedeniyle 1 Ağustos 2021 itibarıyla yeniden devreye aldık. Bingöl, Yozgat ve Kırşehir’deki Mini YEKA ihalelerini kazanarak yenilenebilir enerji alanında yeniden yatırımlarımıza başladık. Yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.