Enez, Deniz Gümrük Kapısı ile zenginleşmenin kapısını açacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği ile Edirne İş İnsanları Derneği'nin birlikte düzenlediği 2. Saros Ekonomi Zirvesi önemli etkinliklerle sona erdi. Saros Körfezi ve çevresinin ekonomi ile ilgili potansiyelinin ele alındığı Zirve'ye turizm ve tarım damga vuran iki sektör oldu. 2. Saros Ekonomi Zirvesi Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi gazeteciler ve bölgenin önde gelen isimlerinin katılımıyla adeita beyin fırtınası şeklinde geçti.

in katılımıyla Enez'de başladı.

Zirveye'ye Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ın verdiği bir müjde damga vurdu. Şükrü Alperen Göktaş önümüzdeki baharda bitecek olan Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın ilçe ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Uzunluğu 130 metre, genişliği 45 metre ve derinliği 8 metre olacak limanda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Göktaş, deniz gümrük kapısıyla ilçenin uluslararası ticaret ve turizme açılacağını ifade etti.

Projeye öncülük eden Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür eden Göktaş, "Deniz Gümrük Kapısı şu an inşaat aşamasında. Maliyeti yaklaşık 8 milyon lira civarında. Edirne'de yerel kaynaklarımızla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bence bu çok önemli." diye konuştu.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de bu gümrük kapısının bölge için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgenin turizm ve tarım potansiyelinin çok yüksek olduğunu, yapılacak yatırımlarla Saros çevresinin daha da gelişeceğini dile getirdi.

Toplantıda Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın yönettiği bölümde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci çok önemli saptamalar yaptı.