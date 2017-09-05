Enflasyon açıklandı yumurta zam şampiyonu oldu Enflasyon rakamlar açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 10.68 oldu.



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 0,52, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,85 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,34 oldu.Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 19,81 ile sivri biberde oldu.

