Enflasyon 'kur' ve 'gıda'dan beslendi

İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 2,46 arttı ve yıllık enflasyon 0,69 puanlık yükselişle yüzde 9,22'ye çıktı. Yıllık enflasyon Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ocakta aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Ekonomistler, ocak ayı enflasyonunun sürpriz yapmasında ağır kış şartları nedeniyle artan işlenmemiş gıda fiyatlarının, yükselen enerji fiyatlarının, fiyat ayarlamalarının ve TL'deki değer kayıplarının etkili olduğunu belirtti.

Önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun baz etkisiyle çift haneleri görebileceğini ifade eden ekonomistler, yıl sonunda enflasyonun yüzde 8-9 aralığında olacağını tahmin ediyor.

"Enflasyondaki sürpriz artış gıda kaynaklı"

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, enflasyondaki sürpriz artışın gıda kaynaklı olduğunu ve büyük ölçüde olumsuz hava koşullarının etkisinin görüldüğünü söyledi.



Kur etkisinin de ulaştırma ve çekirdek enflasyon tarafında hissedildiğini ifade eden Kömürcüoğlu, "İlk çeyrek sonu gibi manşet enflasyonda çift haneye ulaşma durumu söz konusu olacak. Enflasyonla mücadele konusunda hükümet tarafında gıda komitesinde yapılanların hızlandırılması gerekiyor. Ek olarak Merkez Bankası tarafından ise sıkı parasal duruşun devam etmesi gerektiğini düşüyorum." dedi.