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"Enflasyon, mutfak kadar eğitim bütçesini de etkiledi"

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir" - "Ekonomik krizin farklı evrelerde devam ettiği günümüzde eğitim masraflarının artması dar gelirli yurttaşların çocuklarının eğitim ve öğretim sürecinde gelecek dönemlerde zor zamanlar geçireceğinin göstergesidir"

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ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, döviz kurlarındaki dalgalanmanın özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışa neden olduğunu belirterek "Bu, dar gelirli yurttaşların çocuklarının eğitim ve öğretim sürecinde zor zamanlar geçireceğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yazılı açılamasında, öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerine yüzde 60 oranında zam yapıldığını öne sürdü.

"Ailelerin cebindeki yangın okul masrafları için büyümeye devam etti." ifadesini kullanan Ağbaba, 2018'in eylül ayında ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları ortalama masrafın 350 lira olduğunu, bu yıl rakamın 445 liraya kadar yükseldiğini vurguladı.

Kırtasiye malzemelerinde geçen yıl yapılan toplam masrafta bu yıl yüzde 28 oranında artış yaşandığını iddia eden Ağbaba, açıklamasında, geçen yılki kırtasiye malzemelerinin fiyatları ile bu yılki fiyatlarına, karşılaştırmalı tablo halinde yer verdi. Ağbaba, kırtasiye malzemelerinin her birinde yüzde 6 ile yüzde 60 oranında artışın söz konusu olduğuna dikkati çekti.

İlköğretim dışındaki öğrencilerin okul derslerine ek olarak kullandıkları yardımcı kaynaklarda da fahiş artışlar olduğunu öne süren Ağbaba, bu artışın da 50-65 lira arasında olduğunun altını çizdi.

Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye’de kağıt üretiminin durdurulması ve dışa bağımlılık, kırtasiye fiyatlarının fahiş oranda artmasına sebep olmuştur. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar, çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir.

Krizin etkileri çarşıda, pazarda yakıcı bir şekilde hissedilirken, çalışanların çocukları için yaptıkları okul masrafları çok görünür olmasa da aileleri bir hayli etkilemiş durumdadır. Kriz en nihayetinde, çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocuklarını da etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Ekonomik krizin farklı evrelerde devam ettiği günümüzde eğitim masraflarının artması dar gelirli yurttaşların çocuklarının eğitim ve öğretim sürecinde gelecek dönemlerde zor zamanlar geçireceğinin göstergesidir."




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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
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