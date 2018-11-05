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Enflasyon rakamlarının yankıları

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: -"Döviz kurlarının gerilemesiyle ÜFE'deki artış hız kesti ancak hala yüksek seviyelerde olması TÜFE'yi yukarı çekmeye devam edecek"

Enflasyon rakamlarının yankıları
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, döviz kurlarının gerilemesiyle Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın hız kestiğini ancak hala yüksek seviyelerde olmasının Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yukarı çekmeye devam edeceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Döviz kurlarının gerilemesiyle ÜFE'deki artışın hız kestiğini ancak hala yüksek seviyelerde olmasının TÜFE'yi yukarı çekmeye devam edeceğini belirten Zeytinoğlu, "TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, ekimde aylık bazda TÜFE yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu." ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki artışın devam ederek yıllık yüzde 25,24'e yükseldiğini kaydeden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Ekim ayında kurlarda gerileme görülse de ÜFE'deki birikimin fiyatlar üzerine yansıması zaman aldığından, ekim ayı enflasyonun yükseleceğini bekliyorduk. Ekimde aylık bazda ÜFE'deki artış hız keserek yüzde 0,91 oldu. Böylece yıllık ÜFE bir önceki aya göre geriledi. Ancak ÜFE'nin hala yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Maalesef maliyetlerdeki bu yüksek seviyeler önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına da yansımaya devam ederek TÜFE'yi yukarı iteceğini düşünüyoruz."

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Ayhan ZeytinoğluEnflasyonKSO
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