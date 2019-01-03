Enflasyon rakamlarının yankıları

BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, aralık ayı enflasyonunun eksi çıkmasının yıllık enflasyonda artışı frenlediğini ve bunun yeni yıla umutla başlamayı sağladığını bildirdi.

Türkay ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Başkanı Abdullah Bayrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, son altı ayda yüzde 12'lerden yüzde 25'lere kadar çıkan yıllık enflasyonda alınan tedbirlerin etkisini göstermesinden memnun olduklarını ifade etti.

Enflasyonla mücadele kararlarıyla aralık ayında enflasyonun 0,4'lük bir düşüşle yıllık yüzde 20,30 çıkmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Türkay, "Enflasyonun sürekliliği sadece biz sanayici ve iş insanlarını değil tüm toplumu derinden yaralayan ve telafisi zor olan bir noktaya götürür ancak enflasyon ateşinin frenlenmesi umudumuzu artırmıştır." ifadesini kullandı.



Türkay, alınan kararların faydasının görüldüğünü ve devamlılıktan taviz verilmemesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aralık ayı enflasyonun eksi çıkması yıllık enflasyonda artışı frenledi ve yeni yıla umutla başlamayı sağladı. Yaklaşan yerel seçimlerin olumluya dönen havayı bozmamasını temenni ediyoruz. Mali disiplinden geri adım atılması enflasyon sarmalıyla bizi karşı karşıya getirebilir. Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05 ve emeklilere yapılacak yüzde 10 civarındaki artış tüm çalışanlar üzerinde bir beklenti oluşturdu. Umarım bu artışlar enflasyonu yeniden alevlendirmez ve işsizlik artışına neden olmaz. 2019 yılı el birliğiyle çalışarak, özellikle sağduyumuzu kullanarak, 2018 yılında yaşadığımız olumsuz tabloyu bertaraf etme senesi olacak."

- "Beklentimiz bu düşüşün 2019'da devam etmesi"

Bayrak da vergi ve bazı tüketim kalemlerindeki indirimlerin enflasyonun düşüşünde etkili olduğuna dikkati çekti.



Bayrak, geçen yılda yaşanan gelişmelerle yükselen enflasyonun alınan önlemlerle aralık ayında yüzde 0,40 azaldığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık yüzde 0,23 düşmesi yönündeydi. Vergi indirimlerinin etkisiyle enflasyondaki düşüş biraz daha yüksek oldu. Beklentimiz bu düşüşün kalıcı olarak 2019 boyunca devam etmesidir. Vergi indirimlerinin sürmesiyle elektrik ve doğal gazdaki indirimin buna etkisi olacağını düşünüyorum. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara inmesiyle Türkiye'nin daha önce yakaladığı büyüme rakamlarına ulaşacağına inanıyorum."







