Enflasyon rakamlarının yankıları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ocak ayında yüzde 32,93 olarak gerçekleşen üretici fiyatlarının, döviz kurunun etkisiyle gerilemeye başladığını, şubat ayından sonra, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren çok daha hızlı düşüşler beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.



Tüketici fiyatlarında gıda enflasyonundaki yüksekliğe dikkati çeken Zeytinoğlu, "Döviz kurlarındaki gerileme ile tüketici fiyatlarının da düzeldiğini görüyoruz. Ancak ocak ayında yüzde 30,97 ile TÜFE’nin çok üzerinde gerçekleşen gıda fiyatlarındaki artışı dikkat çekici buluyoruz. Kur tarafından herhangi bir anormallik olmaz ise önümüzdeki aylarda TÜFE tarafında da aşağı yönlü gidiş bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



ÜFE ve TÜFE makasının hala çok yüksek olduğunu belirten Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ekim ayından bu yana gerilemeye başlayan ve ocak ayında 12,58 puan olarak gerçekleşen ÜFE-TÜFE makasının hala çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu makasın kapanabilmesi için üretici üzerine binen yükü kar marjından fedakarlıkla sağlıyor ya da maalesef piyasadaki varlığını sonlandırıyor. Dolayısıyla enflasyonun talep artışından ziyade maliyet kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çok hızlı yükselen enflasyonun düşmesi ne yazık ki zaman alıyor. Petrol fiyatlarının şu anki seviyesi ya da daha da düşmesinin maliyetlere etkisi olacaktır."

Zeytinoğlu, yılın ilk ayında enflasyonun beklentilere uygun gerçekleştiğini aktararak, "Ocak ayında yüzde 32,93 olarak gerçekleşen üretici fiyatlarının döviz kurunun etkisiyle gerilemeye başladığını görüyoruz. Şubat ayından sonra, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren çok daha hızlı düşüşler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



- Dış ticaret rakamları



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, yaptığı açıklamada özel ticaret sistemine ilave olarak, gümrük sınırları içerisinde üretilen her üretimin dahil edildiği (serbest bölgeler ve gümrük antrepoları da dahil) genel ticaret sistemine göre de dış ticaret rakamlarını açıkladı. Her zaman olduğu gibi takibimizi özel ticaret sistemi üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Buna göre ocak ayında ithalattaki gerileme devam etti. İhracatımız hız kesti ancak geçen yıla kıyasla artışa devam ediyor. Ocak ayında ihracatın 13,1 milyar dolar ile 5,9 arttığını ve ithalatın 15,7 milyar dolar ile yüzde 27 gerilediğini görüyoruz. Dış ticaret açığımız da yüzde 72,1 gerileyerek 2,5 milyar dolar oldu."



İhracat artışlarının cari açığa pozitif katkısına değinen Zeytinoğlu, ihracat artışının rekabetçi kurdan kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, 2019 yılı turizm hedeflerinin gerçekleşmesi halinde, bu sene cari açıkta ciddi gerilemeler görülebileceğini belirtti.

Zeytinoğlu, ithalattaki gerilemenin ise yüzde 40,3 ile en fazla yatırım malı ithalatındaki gerilemeden kaynaklandığını gördüklerini ve bunu dikkati çekici bulduklarını ifade ederek, sanayi üretim rakamlarında bu daralmayı görebileceklerini kaydetti.