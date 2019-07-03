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Enflasyon rakamlarının yankıları

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Haziran ayı enflasyonu, yaz aylarının başlaması ve döviz kurlarındaki artışın geri çekilmesiyle geriledi"

Enflasyon rakamlarının yankıları
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı enflasyonunun yaz aylarının başlaması ve döviz kurlarındaki artışın geri çekilmesiyle gerilediğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Haziranda aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 arttığını anımsatan Zeytinoğlu, yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 15,72'ye, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,04'e gerilediğini ifade etti.

Zeytinoğlu, haziran ayı enflasyonunun, yaz aylarının başlaması ve döviz kurlarındaki düşüşle gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının başlamasıyla gıda ve giyim fiyatlarındaki gerilemeyle haziran ayında yıllık bazda TÜFE'nin beklentilere uygun olarak gerilediğini görüyoruz. TÜFE'de aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemi olurken, giyim ve ayakkabı grubunda aylık gerileme yüzde 1,57 oldu. Haziranda döviz kurlarının gerilemesinin etkisiyle yıllık ÜFE'de de önemli gerileme görüldü."

Temmuz ayına ilişkin beklentisine de değinen Zeytinoğlu, "ÖTV indirimlerinin bitmiş olması ve zamların yansıtılma ihtimalini göz önüne aldığımızda enflasyonda önümüzdeki ay çok büyük bir gerileme beklemiyoruz. Gerileme olsa da sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kulandı.

Zeytinoğlu, kurda aşırı bir hareket olmaz ve sezonsal etkilerin dışında bir gelişme yaşanmazsa eylülde baz etkisinin daha net görülerek enflasyonda önemli gerileme olabileceğini bildirdi.


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EnflasyonKocaeli
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