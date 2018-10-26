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Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

- TCMB'nin Enflasyon Raporu'na ilişkin toplantı 31 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-IV"ün 31 Ekim Çarşamba günü yayımlanacağı ve raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirileceği ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

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