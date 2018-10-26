Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-IV"ün 31 Ekim Çarşamba günü yayımlanacağı ve raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirileceği ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.